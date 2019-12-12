В Турции конфисковано 200 тонн контрафактного алкоголя

12 декабря 2019 09:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Анкаре, в ходе спецоперации, было конфисковано 200 тонн контрафактного алкоголя, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В ходе спецоперации задержаны 107 человек.

По данным СМИ, задержанные занимались производством контрафактного алкоголя.

Отметим что ранее в Анкаре было конфисковано 24 тонны контрафактного алкоголя.

Отметим, в июле этого года, в ходе спецоперации были конфискованы 560 литровых бутылок контрафактного алкоголя и задержаны 20 человек.

Как сообщалось ранее, в начале июля, в Турции от потребления контрафактного алкоголя умерли 25 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Анкаре конфисковано более 20 тонн контрафактного алкоголя - СМИ
Турция 5 декабря 10:59
В Турции еще один человек погиб от потребления контрафактного алкоголя
Турция 14 июля 09:01
Турецкая полиция проводит операцию против производителей контрафактного алкоголя
Турция 13 июля 10:13
В Турции еще два человека погибли от потребления контрафактного алкоголя
Турция 11 июля 09:17
В Турции растет количество погибших от потребления контрафактного алкоголя
Турция 3 июля 15:22
В Азербайджане выявили подпольный цех по производству суррогатного алкоголя
Общество 25 февраля 2016 17:07
Лента новостей
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 09:37
В Баку ограничено движение транспорта на ряде дорог
Общество 09:22
США ввели новые санкции против Ирана
США 08:56
В Милане открылись "Новые галереи Леонардо"
Европа 08:53
Ученые доказали опасность дневного сна
В мире 08:43
В зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили обнаружили останки людей
Другие страны 08:27
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на востоке Индонезии
Другие страны 08:13
National Interest назвал самые мощные флоты в мире
В мире 07:54
ВМС Перу перехватили подлодку с более чем тонной кокаина
Другие страны 07:37