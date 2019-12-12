В Турции конфисковано 200 тонн контрафактного алкоголя

БАКУ/Trend/ - В Анкаре, в ходе спецоперации, было конфисковано 200 тонн контрафактного алкоголя, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В ходе спецоперации задержаны 107 человек.

По данным СМИ, задержанные занимались производством контрафактного алкоголя.

Отметим что ранее в Анкаре было конфисковано 24 тонны контрафактного алкоголя.

Отметим, в июле этого года, в ходе спецоперации были конфискованы 560 литровых бутылок контрафактного алкоголя и задержаны 20 человек.

Как сообщалось ранее, в начале июля, в Турции от потребления контрафактного алкоголя умерли 25 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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