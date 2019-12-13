Претензии армян не могут быть средством политического давления на Анкару – правительство Турции

13 декабря 2019 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Претензии армян по поводу событий 1915 года не могут быть использованы для политического давления на Турцию. Об этом сказали в пятницу Trend в правительстве Турции.

Как отметили в правительстве Турции, резолюция сената США о признании так называемого "геноцида армян" не имеет юридических оснований и Анкара решительно осуждает данную резолюцию.

«Политическая практика доказывает что так называемый "геноцид армян" всегда используют исключительно трети силы» - сказали в правительстве.

Было отмечано, что Анкара в свое время призывала Армению к созданию совместной комиссии для расследования событий 1915 года, но так как Армения страшится своей истории, Ереван никак не отреагировал на этот призыв.

В четверг американские сенаторы единогласно приняли резолюцию о признании так называемого "геноцида армян" в Османской империи.

МИД Турции осудил данную резолюцию. "Принятие Сенатом США резолюции по так называемому "геноциду армян" - постыдный пример того, как может быть политизирована история", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя, совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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