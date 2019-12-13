Решение сената США о т.н «геноциде армян» лишено каких-либо юридических оснований - турецкий дипломат

13 декабря 2019 18:06 (UTC+04:00)

Баку /Trend/ - Принятие в американском Сенате резолюции о признании так называемого "геноцида армян" лишено каких-либо моральных и юридических аспектов и, на самом деле, является свидетельством неприятия независимой политики Турции.

Об этом в Trend сказал пресс-секретарь посольства Турции в Азербайджане Хусейн Алтыналан.
«Турция не стыдится своей истории и готова к обсуждению исторических событий. В прошлом наша страна открывала свои объятия евреям, албанцам, боснийцам, венграм, полякам, грузинам, черкесам, абхазам и многим другим народам», - сказал Алтыналан.

По мнению Алтыналана сегодня Турция является венцом справедливости и гуманности во всем мире.

Напомним, что четверг сенаторы США единогласно приняли законопроект о т.н. «геноциде армян» в Османской империи. Турция решительно осудила данное решение Сената США. МИД Турции охарактеризовал данное решение как политизированное и вредящее отношениям между двумя странами.

Отметим, что сегодня посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в МИД Турции в связи с принятием в американском Сенате резолюции о признании так называемого "геноцида армян" в Османской империи.

Ранее Саттерфилд был вызван в МИД Турции в связи с принятием в Палате представителей США проекта резолюции по поводу т.н. "геноцида армян".

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Алигусейн Гулу-заде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @a1ihuseyn

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