Турция увеличила экспорт в тюркоязычные страны (Эксклюзив)

18 декабря 2019 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре 2019 года экспорт Турции в тюркоязычные страны вырос на 16,3 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 3,819 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend во вторник в министерстве торговли Турции.

"В октябре 2019 года экспорт Турции в тюркоязычные страны вырос на 28,7 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 344,522 миллиона долларов", - сказали в министерстве.

В министерстве отметили, что за десять месяцев 2019 года импорт Турции из тюркоязычных стран за указанный период вырос на 6,9 процентов и составил 2,634 миллиарда долларов.

Согласно информации, импорт Турции в октябре 2019 года из тюркоязычных стран вырос на 19 процента по сравнению с октябрем 2018 года и составил 212,328 миллиона долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в октябре 2019 года составил 34,515 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт сократился на 1,53 процента по сравнению с октябрем 2018 года, составив 16,336 миллиарда долларов.

В октябре 2019 года импорт в Турцию вырос на 10,79 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 18,179 миллиарда долларов.

В январе-октябре внешний товарооборот Турции составил 320,912 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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