Судоходный канал в Стамбуле получил ОВОС

23 декабря 2019 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Судоходный канал в Стамбуле получил заключение по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что заключение ОСОВ было составлено сегодня, со стороны министерства окружающей среды и градостроительства Турции .

По данным СМИ, в течении следующих десяти дней заключение ОВОС будет доступно к общественным обсуждениям.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что судоходный канал в Стамбуле изменит облик города в лучшую строну.

По его словом данный проект является крайне важным и стратегическим проектом.

«Представьте себе, что Турция не получает ни каких доходов от судов, которые проходят через турецкие проливы. Но после строительства судоходного канала все будет иначе», - сказал Эрдоган.

Отметим, что в третьем квартале 2019 года через турецкий пролив Дарданеллы (Чанаккале) в целом прошли 32, 414 тысячи судов, из которых 10,981 тысячи приходятся на долю грузовых судов.

В третьем квартале 2019 года через турецкий пролив Босфор прошли 30,352 тысячи судов, из которых 13,759 тысячи приходятся на долю грузовых судов.

Напомним, что протяженность судоходного канала в Стамбуле составит 45 километров, ширина - 600 метров, глубина - 25 метров, пропускная способность - 150-160 судов в сутки.

Цель строительства канала «Стамбул» - снижение нагрузки судоходства на Босфорский пролив, а также предотвращение угрозы экологических и техногенных катастроф на одной из самых интенсивных морских магистралей мира.

В настоящее время через Босфор, в среднем, ежедневно проходит до 150 судов, из которых около 30 - нефтяные танкеры. Ежегодно через черноморские проливы перевозится порядка 150 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, при этом пропускная способность Босфора оценивается в 200 миллионов тонн.

Канал «Стамбул» пройдет параллельно Босфору и фактически превратит европейскую часть Стамбула в остров, окончательно отделив его от Европы. Канал пройдет из Чёрного в Мраморное море, через озеро Кючюкчекмедже.

На берегах искусственного канала планируется построить новые жилые комплексы, которые будут связаны с другими районами 15-миллионного мегаполиса посредством современной транспортной инфраструктуры, включающей в себя, том числе, метро и скоростные поезда, а также третий аэропорт Стамбула.

В рамках реализации этого проекта ожидается строительство нового порта.

Судоходный канал в Стамбуле, строящийся в рамках плана правительства «Цель-2023», сможет пропускать танкеры, длина которых не превышает 275 метров, ширина - 48 метров, а грузоподъемность - 14500 DWT.

Строительство судоходного канала продлится около пяти лет, а минимальный срок эксплуатации составит порядка 100 лет.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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