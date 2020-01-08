В Стамбуле обрушилась крыша одного из ресторанов, есть раненные

БАКУ/Trend/ - В Стамбуле обрушилось крыша одного из ресторанов, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате инцидента, по предварительным данным, ранены пять человек.

Также сообщается, что на место происшествия прибыли отряды спасателей и скорой помощи, в настоящее время ведутся спасательные работы.

О причинах инцидента не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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