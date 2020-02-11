Из-за непогоды отменены занятия в ряде провинций Турции
БАКУ /Trend/ - Из-за снегопада в девяти причерноморских провинциях Турции отменены школьные занятия. Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.
В ряде провинций температура воздуха опустилась до 15 градусов ниже нуля, что нехарактерно для здешнего климата.
Кроме того, в восточной провинции Эрзурум из-за непогоды прервана связь с 10 населенными пунктами.
Ведутся работы по восстановлению связи с этими населенными пунктами.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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