Из-за непогоды отменены занятия в ряде провинций Турции

БАКУ /Trend/ - Из-за снегопада в девяти причерноморских провинциях Турции отменены школьные занятия. Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

В ряде провинций температура воздуха опустилась до 15 градусов ниже нуля, что нехарактерно для здешнего климата.

Кроме того, в восточной провинции Эрзурум из-за непогоды прервана связь с 10 населенными пунктами.

Ведутся работы по восстановлению связи с этими населенными пунктами.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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