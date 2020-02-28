Число погибших турецких военных в Идлибе возросло до 22 (ОБНОВЛЕНО)

БАКУ /Trend/ - В сирийской провинции Идлиб число погибших турецких военных возросло до 22 человек. Об этом сообщил губернатор провинции Хатай Рахми Доган, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"В Идлибе погибло 22 наших военных. Остаются тяжело раненные солдаты, им оказывается помощь", - сказал он в эфире телеканала NTV.

Ранее сообщалось о девяти погибших.

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Военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, девять солдат погибли. Об этом сообщил в четверг губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Идлибе по нашим военным был нанесен воздушный удар со стороны сторонников режима [президента Сирии Башара Асада]. В результате нападения погибли девять наших военных", - приводит его слова телеканал NTV.

По словам Догана, ряд военнослужащих получили тяжелые ранения, им оказывают помощь в госпитале в Хатае.