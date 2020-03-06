Эрдоган обсудил с Меркель соглашение России и Турции по Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонные переговоры. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщили в пятницу журналистам в администрации турецкого лидера.
"В ходе переговоров наш президент заявил, что достигнутое вчера соглашение между Турцией и Россией по Идлибу обеспечивает безопасность как невинных мирных жителей, так и наших военных, которые отдают свои жизни ради спокойствия в регионе", - подчеркивается в распространенном коммюнике.
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