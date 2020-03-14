БАКУ /Trend/ - Турция закрыла границы для граждан девяти европейский стран, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, с 08:00 14 марта вход в страну будет закрыт для граждан Германии, Испании, Франции, Австрии, Норвегии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов, а также для граждан третьих стран, которые будут путешествовать в Турцию из вышеуказанных стран.

Кроме этого, временно гражданам Турции запрещается путешествовать в названные страны. Отмечается, что для выхода из Турции гражданам этих стран не будут применены ограничения.