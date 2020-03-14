В январе-феврале сократились деловые поездки из Турции в Россию

БАКУ/Trend/ - В январе-феврале 2020 года резко сократилось число поездок из Турции в Россию с целью трудоустройства.

Об этом сообщили в четверг Trend в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

Как отметили в структуре, в январе-феврале 2020 года число граждан Турции, посетивших Россию посредством İŞKUR с целью поиска работы, сократилось на 68,2 поцента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В частности, в январе-феврале 2020 года посредством Службы занятости Россию посетили 177 граждан Турции.

В целом, за отчетный период по линии İŞKUR за рубеж отправились 3,046 тысячи граждан Турции, что на 11,5 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В феврале 2020 года по линии данной структуры в Турции были трудоустроены 85,071 тысячи граждан, что на 8,3 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем минувшего года.

Из общего числа трудоустроенных 35 процентов - женщины, 65 процентов - мужчины.

Из общего числа трудоустроенных в феврале 2020 года 98,9 процента пришлись на долю частного сектора, сказали в İŞKUR.

В феврале 2020 года число безработных в Турции составило 3,451 миллиона человек, из которых 50,4 процента - женщины, 49,6 процента - мужчины.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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