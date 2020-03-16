Власти Турции поддержат экономику на фоне Covid-19

Турция больше чем когда-либо готова к возможной турбулентности в глобальной экономике, готовятся все необходимые меры, заявил в понедельник министр казначейства и финансов республики Берат Албайрак, пишет в понедельник Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

По словам главы Минфина, решения правительства в экономической сфере будут обнародованы на этой неделе президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Албайрак отметил, что правительство предпринимает все меры по устранению вероятных проблем по доступу к ликвидности на рынках. Будут реализованы меры по поддержке всех секторов экономики.

«Противодействия распространению коронавируса (Covid-19) и экономические последствия пандемии носят глобальный характер, однако борьба должна вестись на национальном уровне. Шаги правительства Турции станут «щитом» для будущего и достижения целей турецкой экономики», - подчеркнул глава Минфина.