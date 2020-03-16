Обнародованы карантинные зоны в Стамбуле в связи с коронавирусом
БАКУ/Trend/ - Обнародованы карантинные зоны в Стамбуле в связи с коронавирусом , пишет в понедельник Trend со ссылкой на турцекие СМИ.
Сообщается, что для карантинных зон выделены три студенческих общежитий.
Согласно данным СМИ граждане Турции прибывающие из Европы будут содержаться в этих общежитиях в течение 14 дней.
Отметим, что в Турции коронавирус COVID-19 выявили еще у 12 человек, общее число инфицированных в стране достигло 18.
Семь случаев заражения зафиксировано у граждан, прибывших из Европы, три случая - у граждан прибывших из США.
Напомним, что ранее сообщалось о шести зараженных коронавирусом в Турции.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu
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