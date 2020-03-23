Эвакуированные граждане Турции размещены под карантин в 23 провинциях

Министр по делам молодежи и спорта Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу сообщил, что 11 269 эвакуированных из других стран граждан помещены под карантин в 23 провинциях, пишет Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

Для карантина выделены 36 общежитий с 13 670 комнатами в общей сложности, которые предназначены для 49 932 человек, отметил министр.

По словам Касапоглу, в рамках карантинных условий каждый гражданин размещен в отдельную комнату, в которой имеется отдельная ванная комната, холодильник, рабочий стол и все средства личной гигиены.

Впервые коронавирус нового типа (Covid-19) был выявлен 12 декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубей в Китае, и за короткий период перекинулся на другие города и страны. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией.

Вирус в основном передается воздушно-капельным путем, он может распространяться при кашле, чиханье, через капли слюны или выделения из носа. Кроме этого, существует шанс заражения контактным путем.

Смертельный вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея. Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.