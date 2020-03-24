Россия увеличивает импорт готовой одежды из Турции

БАКУ/Trend/- В январе-феврале 2020 года экспорт готовой одежды из Турции в Россию вырос на 10,42 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 50,371 миллиона долларов.

Об этом сказали в Trend в министерстве торговли Турции.



Как отметили в министерстве в феврале 2020 года экспорт готовой одежды из Турции в Россию так же вырос на 21,72 процента по сравнению с февралем 2019 года, составив 27,887 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-феврале 2020 года экспорт готовой одежды из Турции на мировые рынки вырос на 6,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,017 миллиарда долларов.

Экспорт готовой одежды из Турции составляет 10,3 процента от общего экспорта страны за январь-февраль.

В феврале 2020 года Турция экспортировала готовую одежду на мировые рынки на сумму 1,523 миллиарда долларов, что на 7,8 процента больше, чем в аналогичный период 2019 года.

Экспорт готовой одежды из Турции в феврале 2020 года составил 10,4 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (февраль 2019 - февраль 2020) Турция экспортировала готовую одежду на 17,880 миллиарда долларов

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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