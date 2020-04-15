В январе-марте 2020 года Турция увеличила экспорт мебели и древесины

БАКУ/Trend/- В январе-марте 2020 года экспорт мебели и древесины из Турции на мировые рынки вырос на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,326 миллиарда долларов.

Об этом сказали в понедельник Trend в министерстве торговли Турции.

Как отметили в министерстве, экспорт мебели и древесины из Турции составляет 3,1 процента от общего экспорта товаров страны за январь-март текущего года.

"В марте 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки мебель и древесину на сумму 427,824 миллиона долларов, что на 9,3 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года", - сказали в ведомстве.

Экспорт мебели и древесины из Турции в марте 2020 года составил 3,2 процента от общего экспорта страны.

"За последние 12 месяцев (март 2019-март 2020) Турция экспортировала мебели и древесины на сумму 5,579 миллиарда долларов", - сказали в министерстве.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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