В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 127 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 127 человек, общее число жертв заболевания достигло 2017 человек.

Об этом, как передает в воскресенье Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Министр сказал, что общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 86 306, за прошедшие 24 часа 3 977 тестов на наличие вируса дал положительный результат.

По его словам, что за прошедшие сутки выздоровели 1 523 человека, общее число выздоровевших достигло 11 976 человек.