В Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 3,6, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 02:23 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Алтыейлюл. Очаг залегал на глубине 5,4 километра.
Землетрясение ощущалось и в близлежащих районах.
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