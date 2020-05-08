Сократилось число французских туристов, посещающих Турцию

БАКУ /Trend/ - В марте 2020 года Турцию посетили 17,097 тысячи туристов из Франции, что на 56,91 процента меньше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

Об этом сказали Trend в четверг в министерство культуры и туризма Турции.

Как отмечается, доля граждан Франции в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за март 2020 года, составила 2,38 процента.

В январе-марте 2020 года Турцию посетили 93,383 тысячи туристов из Франции, что на 13,33 процента меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.

Доля граждан Франции в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-март 2020 года, составила 2,20 процента.

Согласно данным министерства, в марте 2020 года Турцию посетили 718,097 тысячи туристов, что на 67,83 процента меньше по сравнению с мартом 2019 года.

В январе-марте 2020 года Турцию посетили 4 238,644 тысячи туристов, что на 22,11 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu