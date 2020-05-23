Эрдоган обсудил борьбу с пандемией с лидерами Катара и Ирака
БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иракским коллегой Бархамом Салехом, в ходе которого обсуждалось сотрудничество в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, лидеры также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и региональным событиям. Руководители Турции и Ирака поздравили друг друга по случаю праздника Рамазан.
Эрдоган также обсудил сотрудничество в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани. Лидеры также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и региональным событиям. Руководители Турции и Катара поздравили друг друга по случаю праздника Рамазан.
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