Эрдоган обсудил борьбу с пандемией с лидерами Катара и Ирака

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иракским коллегой Бархамом Салехом, в ходе которого обсуждалось сотрудничество в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, лидеры также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и региональным событиям. Руководители Турции и Ирака поздравили друг друга по случаю праздника Рамазан.

Эрдоган также обсудил сотрудничество в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани. Лидеры также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и региональным событиям. Руководители Турции и Катара поздравили друг друга по случаю праздника Рамазан.