Турция всегда будет поддерживать Азербайджан - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Боль Азербайджана - это и боль Турции, его радость - это и наша радость.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала Alanya Dim TV, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Чавушоглу отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией построены на принципе "Одна нация - два государства".

Министр сказал, что страны успешно сотрудничают по всем направлениям, чему свидетельствуют многочисленные проекты в транспортной и энергетической сферах, такие как железная дорога Баку-Тблиси-Карс, проекты TANAP, "Шахдениз".

Глава МИД Турции добавил, что страна всегда будет оказывать поддержку Азербайджану, находиться рядом с братским народом.

«Анкара защищает интересы Азербайджана на платформах, где не представлен Баку. Такую же позицию занимает азербайджанская сторона», - сказал Чавушоглу.