В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 120 тысяч

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 28 человека, общее число жертв заболевания достигло 4 397.

Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 158 762, за прошедшие 24 часа 948 тестов на наличие вируса дал положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 121 507.