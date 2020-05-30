В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 126 тысяч
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 26 человека, общее число жертв заболевания достигло 4 515.
Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 163 103, за прошедшие 24 часа 983 теста на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 126 984.
Лента новостей
В Азербайджане выявлено 257 новых случаев инфицирования, вылечились 202, скончались три человека – Оперативный штаб
Турал Гянджалиев выразил протест против «поздравительного письма» канадского депутата представителю т.н. "режима" в Нагорном Карабахе
Хикмет Бабаоглу: Указ Президента США в связи с социальными сетями - попытка упорядочить информационный хаос
Говорите, нет зараженных среди родных и знакомых? А среди них есть лауреаты Нобелевской премии? – народный артист Кязым Абдуллаев
TƏBİB и Baku Media Center подготовили очередной видеоролик в связи с "Методическими указаниями" (ВИДЕО)
Эльман Насиров: Решение Дональда Трампа в связи с привлечением к ответственности социальных сетей - правильный шаг
Я тоже не верил… Заразившийся коронавирусом азербайджанский актер и режиссер обратился к общественности
Фарид Новрузи вернулся в Баку – впереди его ждет второй этап кругосветного путешествия (ВИДЕО, ФОТО)
Бахтияр Алиев: Поддержка вынужденных переселенцев в Азербайджане осуществляется последовательно и в плановом порядке
Афет Гасанова: Внимание и забота о вынужденных переселенцах — одно из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана
Турал Ганджалиев: Единственной угрозой для безопасности армянской общины Нагорного Карабаха является основанный на оккупации нынешний статус-кво