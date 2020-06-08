Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий черноморский порт Зонгулдак

Турция 8 июня 2020 11:34 (UTC+04:00)
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий черноморский порт Зонгулдак
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