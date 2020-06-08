Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и России
БАКУ /Trend/ - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает Trend.
Министры обсудили взаимодействие двух стран в различных сферах на фоне постепенного снижения заболеваемости коронавирусом в мире.
Главы МИД двух стран также обменялись мнениями по актуальным событиям на Ближнем Востоке, обсудили ливийское урегулирование и высказались в пользу скорейшего преодоления тупика в палестино-израильском урегулировании "путем прямых переговоров сторон при поддержке "квартета" международных посредников, Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества".
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