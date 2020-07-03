Студенты из Узбекистана смогут обучаться в военных вузах Турции
БАКУ /Trend/ - Турция и Узбекистан будут сотрудничать в военной сфере.
Об этом сказали Trend в пятницу в администрации президента Турции.
Согласно информации, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве в военной сфере с Узбекистаном.
Было отмечено, что между военными академиями двух стран будут налажены связи сотрудничества.
«Военные вузы Турции будут принимать студентов из Узбекистана», - сказали в администрации.
В свою очередь в рамках соглашения турецкие студенты смогут обучатся в военных академиях Узбекистана.
Как отметили в администрации, соглашение между Анкарой и Ташкентом о военном сотрудничестве было подписано 26 июля 2017 года.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
Сотрудничество Азербайджана и Украины в рамках международных организаций находится на высоком уровне (ФОТО) (версия 2)
Сотрудничество Азербайджана и Украины в рамках международных организаций находится на высоком уровне (ФОТО)
Лента новостей
Сотрудничество Азербайджана и Украины в рамках международных организаций находится на высоком уровне (ФОТО)
Парламент Азербайджана провел плодотворную работу в ходе весенней и внеочередной сессий - глава комитета
Президент Ильхам Алиев: В условиях пандемии важны солидарность и сотрудничество между странами и в рамках международных организаций
Президент Ильхам Алиев: Наша страна превратилась в один из новых важных транспортно-логистических центров Евразии
Президент Ильхам Алиев: Благодаря крупным инвестициям, вложенным в транспортный сектор, в Азербайджане создана современная транспортная и логистическая инфраструктура
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан связывают с Афганистаном и Туркменистаном тесные дружественные и братские узы
Это не столько пример для окружающих, сколько социальная ответственность... – народная артистка Бясти Джафарова
В Азербайджане выявлено 572 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 364, скончались 8 человек - Оперативный штаб