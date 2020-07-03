Студенты из Узбекистана смогут обучаться в военных вузах Турции

БАКУ /Trend/ - Турция и Узбекистан будут сотрудничать в военной сфере.

Об этом сказали Trend в пятницу в администрации президента Турции.

Согласно информации, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве в военной сфере с Узбекистаном.

Было отмечено, что между военными академиями двух стран будут налажены связи сотрудничества.

«Военные вузы Турции будут принимать студентов из Узбекистана», - сказали в администрации.

В свою очередь в рамках соглашения турецкие студенты смогут обучатся в военных академиях Узбекистана.

Как отметили в администрации, соглашение между Анкарой и Ташкентом о военном сотрудничестве было подписано 26 июля 2017 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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