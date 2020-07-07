Эрдоган провел переговоры с Назарбаевым

Турция 7 июля 2020 00:49 (UTC+04:00)
Эрдоган провел переговоры с Назарбаевым

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Управление по связям с общественностью Администраций президента Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Согласно информации, в ходе беседы турецкий лидер поздравил собеседника с Днем рождения, пожелав ему здоровья и долгих лет жизни.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, укрепления регионального сотрудничества и взаимодействия в борьбе с пандемией COVID-19.

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