В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 190 тысяч

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 18 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 300.

Об этом, как передает в четверг Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 209 962, за прошедшие 24 часа 1 024 теста на наличие вируса дал положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 190 390.