Сколько жилых объектов приобрели граждане Азербайджана в Турции в январе-июле 2020 года?
БАКУ/Trend/ - В январе-июле 2020 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 546 объектов недвижимости, что на 77 объектов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Об этом сообщает Trend понедельник со ссылкой на Государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.
Согласно информации, в июле 2020 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 115 объектов недвижимости, что на 23 объекта больше по сравнению с июлем 2019 года.
В июле 2020 года в Турции были проданы 229 357 тысячи объектов недвижимости, что на 124,3 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В июле 2020 года иностранцам в Турции были проданы 2 741 объект недвижимости, что на 34,6 процента меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.
Отметим, что по итогам 2019 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 1 191 объект недвижимости, что на 59 объектов меньше по сравнению с итоговым показателем 2018 года.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
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