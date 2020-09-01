В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 245 тысяч

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 47 человек, общее число жертв заболевания достигло 6 417.

Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 271 775, за прошедшие 24 часа 1 572 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 003 человека, общее число выздоровевших достигло 245 929 человек.