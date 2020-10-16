БАКУ /Trend/ - Турция закрыла воздушное пространство для карго перевозок из США в Армению, передает Trend со ссылкой на турецкме СМИ.

Как сообщают турецкие информационные средства, причиной является отправка вооружений Армении под видом гуманитарных грузов.

Также сообщается что власти Турции пока не потвердили и не опровергли данную информацию.