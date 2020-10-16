Российско-турецкому партнерству нет альтернативы - Тогрул Исмаил

БАКУ/Trend/ - Россия и Турция находятся сегодня в партнерских отношениях, от развития которых обе страны получают как политические, так и экономические выгоды, и ни Москва, ни Анкара не заинтересованы в том, чтобы конфликтовать друг с другом. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал профессор университета Кахраманмараш Сютчу Имам Тогрул Исмаил, комментируя попытки различных сил спровоцировать российско-турецкое столкновение в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Прежде всего он напомнил, что тесные политические и экономические контакты с Баку есть не только у Анкары, но и у Москвы, причем развиваются они, в том числе, в трехстороннем формате Россия-Азербайджан-Турция. "Турция, Россия и Азербайджан сотрудничают в самых разных областях и сохраняют позитивные отношения как в двустороннем, так и в многосторонних форматах. Что касается текущей эскалации нагорно-карабахского конфликта, то тут важно отметить, что и Россия, и Турция исходят из международных законов и действуют в соответствии с ними, признавая, в частности, что бои ведутся не на территории Армении, а на азербайджанской земле", - сказал он.

"Мы видим, что по вопросу конфликта сейчас есть постоянный контакт между Россией и Турцией и на уровне президентов, и на уровне глав МИД, и на других уровнях. Я не вижу, чтобы по вопросу Карабаха между Москвой и Анкарой происходило какое-либо столкновение интересов, наши двусторонние отношения по-прежнему крепкие. Заметно, что Россию и Турцию пытаются столкнуть, но, я уверен, у руководства наших государств находятся разумные политики, и их совместная работа приведет к нормализации ситуации на Южном Кавказе и к более продуктивным решениям", - подчеркнул Тогрул Исмаил.

Эксперт отметил, что России и Турции всегда удается договориться. "Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, а Россия – членом ОДКБ, даже если наши интересы в том или ином вопросе оказываются противоположны, мы достигаем политического решения и выхода из любой конфликтной ситуации. Это действительно очень важно, что России и Турции всегда удается достичь взаимопонимания. Благодаря этому у нас есть общий язык и возможность избегать столкновений. Так было и в Сирии, и в Ливии, и сейчас по Карабаху, и по тематике черноморского региона. Хотя у каждого государства есть свое видение, но действуют они совместно с нацеленностью на дальнейшее продвижение и развитие российско-турецких отношений", - обратил внимание профессор.

В сфере экономики Россию и Турцию объединяет очень и очень многое. "Это и большие энергетические проекты, как газопровод "Турецкий поток" и АЭС "Аккую", и контакты в строительном бизнесе, так как наши компании активно работают в российском строительстве, и в автомобильном секторе, так как турецкая сторона поставляет в Россию запчасти, и так далее. Турция закупает у России сельхозпродукты – пшеницу, кукурузу, а в ответ поставляет свои продукты питания, товары бытовой промышленности и текстиль. Турция безусловно заинтересована в сохранении экономических контактов с РФ. В последнее время мы видим и примеры военно-технического сотрудничества, в частности, закупку турецкой армией С-400, есть планы на дальнейшие закупки российских вооружений", - перечислил Тогрул Исмаил.

"Необходимо подчеркнуть, что взаимопонимание Турции и России обеспечивает улучшение геополитической ситуации в целом в регионе. Взаимопонимание и способность к принятию серьезных политических решений нашими руководителями по любому критическому вопросу способствуют формированию и поддержанию региональной безопасности. Общность наших интересов не подлежит сомнению. Поэтому только сожаление может вызывать то количество дезинформации, которое публикуется в российских СМИ о российско-турецких контактах. Из Турции пытаются создать образ врага России, но ведь это совершенно не соответствует реальности", - подчеркнул эксперт.

Профессор университета Кахраманмараш Сютчу Имам напомнил, что столкнуть Россию и Турцию различные силы стараются уже очень долго. "Обратите внимание, в последние годы наши отношения улучшаются, но каждый раз, как происходит очередное значительное позитивное событие, его пытаются нейтрализовать каким-либо кризисным моментом, который совершенно не выгоден ни Турции, ни России. Крепкие связи Турецкой Республики и Российской Федерации определенно не нравятся определенным иностранным игрокам, видимо, потому что они движутся в направлении стратегического уровня сотрудничества, когда у нас будут установлены общие зоны интересов и кооперации, а не конкуренции. Кооперация – вот каким должен быть лозунг российско-турецких отношений, а конфликты между Москвой и Анкарой будут работать против обеих стран и на руку их недоброжелателей, ослабляя оба наших государства. Вместе мы сможем добиться еще большего взаимного процветания", - заключил он.