В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 304 тысячи

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 72 человек, общее число жертв заболевания достигло 9 296.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 347 493, за прошедшие 24 часа 1 815 теста на наличие вируса дал положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровел 1 504 человек, общее число выздоровевших достигло 304 003.