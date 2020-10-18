В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 304 тысячи
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 72 человек, общее число жертв заболевания достигло 9 296.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 347 493, за прошедшие 24 часа 1 815 теста на наличие вируса дал положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровел 1 504 человек, общее число выздоровевших достигло 304 003.
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