Турция надеется, что вместе с Россией сможет достичь успеха в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция надеется, что вместе с Россией сможет достичь успеха в урегулировании конфликта в Нагаром Карабахе, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

«Россия и Турция уже достигли успехов в урегулирование кризиса в Сирии и Ливии, надеюсь, что мы также сможем достичь успеха в урегулировании нагорно-карабахского конфликта» - сказал он.

По словам Эрдогана Армения не соблюдает режим прекращения огня.

Он отметил, что после договоренности о гуманитарном прекращения огня Армения неоднократно обстреливала азербайджанские города.

«Как Россия старается делать все для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, также и Турция старается делать для этого все возможное» - сказал Эрдоган.

Он отметил что, Турция и Россия должны объединить свои усилия для урегулирования конфликта в нагорном Карабахе.

Напомним, что с 27 сентября Армения пять раз подвергла ракетному обстрелу Гянджу. Благодаря принятым армией Азербайджана мерам, две попытки армянской стороны остались безуспешными.

В результате военных преступлений, совершенных Арменией в Гяндже, скончались 25 гражданских лиц, свыше 120 человек получили ранения различной степени тяжести. В следствии армянской агрессии в городе полностью разрушены несколько многоэтажных зданий, сотням гражданских объектов, историческим памятникам местного и государственного значения, культовым постройкам, объектам культуры, а также учебным заведениям нанесен значительный ущерб.