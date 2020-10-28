Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 317 тысяч

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 76 человек, общее число жертв заболевания достигло 9 950.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 366 208, за прошедшие 24 часа 2 209 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровел 1 511 человек, общее число выздоровевших достигло 317 519.