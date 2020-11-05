В Турции совершен теракт

БАКУ /Trend/ - На территории района Дереджик турецкой провинции Хаккари дорожные строители подверглись нападению террористов Рабочей партии Курдистана (РПК).

Как сообщает Trend, в результате ракетного обстрела один работник умер, двое получили ранения.

Также подразделения министерства обороны установили местонахождения двух террористов, которые готовились к совершению террора на территории района Шемдинли, и нейтрализовали их.