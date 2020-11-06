С начала года Турция увеличила товарооборот с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре 2020 года товарооборот Турции с Азербайджаном вырос на 114,328 миллионов долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, превысив 1,545 миллиард долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

"В январе-сентябре 2020 года экспорт Турции в Азербайджан составил 1,308 миллиарда долларов, а импорт из Азербайджана – 237,192 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

В сентябре 2020 года товарооборот Турции и Азербайджана возрос на 64,109 миллиона долларов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 245,088 миллионов долларов.

"В сентябре 2020 года экспорт Турции в Азербайджан составил 217,163 миллионов долларов, а импорт из Азербайджана – 27,925 миллионов долларов", - сказали в ведомстве.

Отметим что, внешнеторговый оборот Турции в сентябре 2020 года составил 37,737 миллиардов долларов.

Экспорт Турции за этот период возрос на 4,8 процента по сравнению с сентябрем 2019 года, составив 16,9 миллиарда долларов.

Импорт Турции в сентябре 2020 года возрос на 23 процента по сравнению с сентябрем 2019 года и составил 20,837 миллиардов долларов.

В январе-сентябре 2020 года товарооборот Турции составил 274,511 миллиардов долларов.

По итогам января-сентября 2020 года экспорт Турции сократился на 10,9 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 118,325 миллиардов долларов

В январе-сентябре 2020 года импорт Турции возрос на 1,5 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 156,186 миллиардов долларов.

Напомним, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.