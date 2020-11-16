Граждане Азербайджана увеличивают покупку недвижимости в Турции

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре 2020 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 883 объектов недвижимости, что на 54 объектов больще по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.



Согласно информации, в сентябре 2020 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 183 объектов недвижимости, что на 65 объектов больше по сравнению с сентябрем 2019 года.

В сентябре 2020 года в Турции были проданы 136,744 тысячи объектов недвижимости, что на 6,9 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В сентябре 2020 года иностранцам в Турции были проданы 5,269 тысячи объектов недвижимости, что на 26,1 процентов больше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Отметим, что по итогам 2019 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 1 191 объект недвижимости, что на 59 объектов меньше по сравнению с итоговым показателем 2018 года.