На строительном рынке Туркменистана растет спрос на турецкую сталь
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На странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram опубликованы видеоматериалы из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Агдамский район (ВИДЕО)
Уголовное дело в отношении экс-министра обороны Армении расследуется в Военной прокуратуре Азербайджана
На первичном этапе в освобожденные районы Азербайджана будет организован познавательный туризм - Агентство по туризму
СЕ одобряет трехстороннюю договоренность о прекращении всех военных действий между Арменией и Азербайджаном
МГ ОБСЕ должна содействовать переговорам по долгосрочному и устойчивому урегулированию карабахского конфликта - посол Германии (ИНТЕРВЬЮ)
На освобожденных территориях высажено до 2000 деревьев, акции продолжатся в Губадлы и Джабраиле - замминистра экологии(Эксклюзив)
На освобожденных от оккупации территориях приступили к работе структуры Госслужбы пожарного надзора МЧС Азербайджана
Остаток средств по нотам и депозитным аукционам Центробанка Азербайджана составляет около 1 млрд манатов
Туркменистан и Афганистан намерены укреплять сотрудничество в использовании трансграничных водных ресурсов
Меры поддержки, осуществленные в Казахстане, снизили влияние на экономику кризиса, связанного с COVID-19 - МВФ (ИНТЕРВЬЮ)
За 10 месяцев в Узбекистане создано около 1400 предприятий и организаций с участием иностранного капитала