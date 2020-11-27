В Турции реализуется более 700 оборонных проектов- вице президент

Общее число проектов оборонного назначения, реализуемых на сегодняшний день в Турции, превысило отметку 700. Об этом заявил в пятницу в парламенте вице-президент Турции Фуат Октай, пишет в пятницу Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

По словам Октая, оборот сектора оборонпрома Турции по итогам 2019 года составил около 11 млрд долларов, причем объем экспорта оборонной продукции достиг 3 млрд долларов.

«Серийное производство вертолетов ATAK, ударных и тактических БПЛА BAYRAKTAR TB2 и ANKA продолжается полным ходом. Кроме того, проводятся испытания вертолетов GÖKBEY и беспилотников AKINCI», - сообщил вице-президент страны.

Октай отметил также, что с 2021 года начнутся поставки заказчикам в рамках оборонных проектов AKINCI, AKYA, KARAOK и ATMACA. Опять же в будущем году ВМС Турции планирует передать десантный корабль-амфибию TCG ANADOLU.

Кроме того, тестируется первая отечественная ракета класса воздух-воздух GÖKTUĞ. Началось также серийное производство ракет морского базирования ATMACA.

«Одновременно продолжается производство самонаводящихся минибоеприпасов и крылатых ракет турецкого производства. Поставки производятся как внутри страны, так и за рубежом», - добавил вице-президент Турции.

Отметим , что в январе-октябре 2020 года экспорт товаров оборонной промышленности на мировые рынки из Турции сократился на 13,5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,809 миллиард долларов.