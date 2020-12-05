БАКУ /Trend/ - В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом, как передает Trend, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 16:44 (GMT+4). Эпицентр землетрясения располагался в 57 километрах к югу от города Анталья. Очаг залегал на глубине 98 километров.

Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали.