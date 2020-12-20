На севере Ирака нейтрализованы три террориста РПК
ВВС Турции нейтрализовали трех террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Авашин на севере Ирака.
Об этом сообщает министерство обороны Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
"В результате операции ВВС Турции в районе Авашин на севере Ирака нейтрализовано три террориста РПК. Турция продолжит проводит антитеррористические операции до уничтожения последнего террориста", - говорится в сообщении."
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
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