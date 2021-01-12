Эрдоган завел канал в Telegram

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завел во вторник канал в мессенджере Telegram, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Telegram! Спасибо, что подписались на наш канал в Telegram. Сегодня у нас также открылся новый канал на еще одной платформе BIP", - написал турецкий президент на своем канале.

Канал Эрдогана уже прошел процесс верификации со стороны администрации Telegram.