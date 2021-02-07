В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,41 млн человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 108 человек, общее число жертв заболевания достигло 26 577.
Об этом, как передает Trend, сообщил в министерстве здравоохранения страны.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 524 786, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 7 897 тестов.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 089 человек, общее число выздоровевших достигло 2 412 505.
Лента новостей
Все, что связано с Азербайджаном, разрушено и уничтожено - Хикмет Гаджиев - репортаж Trend TV из Худаферина
Жизнь Мастера. Таир Таиров – создатель декораций и костюмов для фильмов "Бабек", "Джавад хан"… (ФОТО)
Представители дипкорпуса ознакомились с разрушенным армянами домом культуры в Джебраиле (ФОТО/ВИДЕО)
Увеличились объёмы производства промышленной продукции Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана
Представители дипкорпуса ознакомились с разрушенным армянами кладбищем в Джебраиле - репортаж Trend TV
Мы стали очевидцами разрушения городов и культурных памятников на некогда оккупированных территориях Азербайджана - посол Турции (ВИДЕО)
Корреспондент Trend номинирован на международную награду MARWAH STUDIOS за вклад в пропаганду кинематографа
Участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - отличная возможность для Ирана - председатель палаты
Хикмет Гаджиев: Реконструкция Джоджуг Марджанлы - символ решимости возвращения азербайджанского народа - репортаж Trend TV (ВИДЕО)
В Туркменистане созданы потребительские фонды, формируемые за счёт производимых в стране и импортируемых из-за рубежа товаров