В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,41 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 108 человек, общее число жертв заболевания достигло 26 577.

Об этом, как передает Trend, сообщил в министерстве здравоохранения страны.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 524 786, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 7 897 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 089 человек, общее число выздоровевших достигло 2 412 505.