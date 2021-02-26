Внешнеторговый оборот Турции в прошлом году превысил $380 млрд

БАКУ /Trend/ – В январе-декабре 2020 года товарооборот Турции составил 388,879 миллиарда долларов, сообщили Trend в министерстве торговли страны.

По итогам января-декабря 2020 года экспорт Турции сократился на 6,3 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 169,482 миллиарда долларов, сказали в ведомстве.

За этот период импорт Турции возрос на 4,3 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 219,397 миллиарда долларов.

Как отметили в министерстве, внешнеторговый оборот Турции в декабре 2020 года составил 40,231 миллиарда долларов.

Экспорт Турции в декабре вырос на 16 процентов по сравнению с декабрем 2019 года, составив 17,850 миллиарда долларов.

Импорт Турции в декабре 2020 года вырос на 11,6 процента по сравнению с декабрем прошлого года и составил 22,381 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.