В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,59 млн человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 65 человек, общее число жертв заболевания достигло 28 771.
Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 734 836, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 11 520 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровел 7 191 человек, общее число выздоровевших достигло 2 593 264.
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