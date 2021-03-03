В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,59 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 65 человек, общее число жертв заболевания достигло 28 771.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 734 836, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 11 520 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровел 7 191 человек, общее число выздоровевших достигло 2 593 264.