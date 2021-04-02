Выросла сумма экспорта продукции турецкого оборонпрома

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2021 года объем экспорта продукции оборонной промышленности Турции вырос на 34,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 647,319 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в пятницу в министерстве торговли Турции.

В марте 2021 года Турция экспортировала продукцию оборонной промышленности на сумму 248 миллионов долларов, что на 47,6 процента больше показателя за март 2020 года.

За последние 12 месяцев (март 2020 - март 2021) турецкий экспорт этой продукции составил 2,444 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)