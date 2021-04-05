Из России через порты Турции в январе-феврале 2021 г. перевезено около 9 млн тонн грузов
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Изучен ход строительства эмиратской компанией «Masdar» фотоэлектрической станции в Навоийской области
Минсвязи Азербайджана продолжает работу по обеспечению районов страны телекоммуникационными услугами
Азербайджанские таможенники присоединились к акции по посадке деревьев в рамках кампании "Зеленый марафон" (ФОТО)
Омбудсмен Азербайджана сделала обращение по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности (ВИДЕО)
МИД Азербайджана выступил с заявлением по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности