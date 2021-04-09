Турция увеличила экспорт готовой одежды в Иран более чем на треть

БАКУ /Trend/ - Турция в январе - марте 2021 года увеличила экспорт готовой одежды в Иран на 34,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 4,483 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В марте экспорт готовой одежды из Турции в Иран вырос в 2,7 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 870 тысяч долларов.

В январе - марте турецкий экспорт готовой одежды в целом увеличился на 11,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 4,707 миллиарда долларов.

В марте этот показатель составил 1,677 миллиарда долларов, что на 38,7 процента больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

За последние 12 месяцев (март 2020 - март 2021 годов) турецкий экспорт готовой одежды составил 17,611 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)