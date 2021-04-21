Стамбульская конференция по Афганистану перенесена на другую дату

Стамбульская конференция по мирному урегулированию в Афганистане, начало которой было намечено на 24 апреля, переносится на более поздний срок.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам главы турецкой дипломатии, форум состоится по окончании священного для мусульман месяца Рамазан.

В Стамбуле 24 апреля- 4 мая должна была пройти Конференция по афганскому урегулированию.

Организаторами конференции на высшем уровне выступают Турция, Катар и ООН.